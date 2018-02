Levenloos lichaam aangetroffen in auto op parking Frunpark 12 februari 2018

Op de parking van het Frunpark in Bevere is zondagochtend rond vijf uur het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in een auto.





Geen misdrijf

De politie en het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Er kwam ook een wetsdokter ter plaatse om de doodsoorzaak vast te stellen. De parking van het Frunpark bleef bijna vier uur afgesloten tijdens het onderzoek, maar op basis van de eerste vaststellingen sluit het parket een misdrijf uit. (DCRB/LDO)