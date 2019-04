Leopoldhotel Oudenaarde start volgende week al met boekingen voor Ronde van Vlaanderen 2020 Ronny De Coster

11 april 2019

18u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De horeca in de Vlaamse Ardennen blikt terug op een succesvol weekend naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen. Alle hotels en vakantieverblijven waren volgeboekt. Sommige uitbaters hebben nu al de zekerheid dat dezelfde gasten volgend jaar terugkeren. Het Leopoldhotel, met 66 kamers de grootste accommodatie in de regio, start volgende week al met het verhuren van kamers voor de Ronde van 2020.

“De ambiance die de Ronde van Vlaanderen met zich meebrengt, maakt ons als hoteluitbaters heel blij. Wij hadden alvast een bezetting van 100%”, zegt Ellen Brouwers, woordvoerder van het Leopoldhotel aan de Ham in Oudenaarde. “Ons hotel bestaat vijf jaar en was al bij élke Ronde van Vlaanderen uitverkocht”, zegt ze. Het Leopoldhotel is onlangs nog uitgebreid: naast de 58 hotelkamers biedt het de gasten nu ook acht studio’s aan.

Veel terugkerende klanten

“We twijfelen er niet aan, dat we ook voor de Ronde van Vlaanderen van volgend jaar een volledige bezetting zullen krijgen. Maar berichten in sommige media dat wij en alle andere hotels in de Vlaamse Ardennen nu al volgeboekt zijn voor 2020, kloppen niet”, zegt Brouwers.

“Veel klanten, waaronder ook enkele wielerploegen, komen elk jaar terug en hebben bij hun recentste verblijf laten weten, dat ze ook volgend jaar bij ons willen overnachten. Maar er zijn nog geen boekingen gebeurd. Dus zijn we ook nog niet uitverkocht. Als je nu op onze site een kamer probeert te boeken voor de Ronde van 2020, kan je dat niet. Dat komt, doordat we dat weekend nog niet hebben opengesteld. We maken nu nog een evaluatie van de jongste editie en moeten op basis daarvan de juiste fit voor de klant en het hotel vinden en de prijzen bepalen. Sowieso aanvaarden we in het Ronde-weekend alleen reservaties voor de drie nachten”, legt Ellen Brouwers uit.

Zij voorziet dat de boekingen voor de Ronde van Vlaanderen in het Leopoldhotel volgende week zullen starten. “Meestal zijn alle kamers uitverkocht tegen het najaar”, zegt Brouwers.

Fietsploegen namen al optie

Ook Joris Houwen van het fiets- en businesshotel Moriaanshoofd in de Oudenaardse deelgemeente Mullem ondervindt dat het fietstoerisme in de Vlaamse Ardennen jaar na jaar aan belang wint en dat almaar meer fietsminnende buitenlanders de streek komen ontdekken. ’t Moriaanshoofd heeft 31 kamers en profileert zich sterk naar de fietsliefhebber. Het hotel verwelkomt al meerdere jaren ook wielerteams.

“Quick Step komt hier al zeven jaar. De meeste ploegen zijn vaste klanten. Die leggen ook telkens meteen al vast, dat ze het volgende jaar terugkeren. Maar van sommige teams weten we pas tegen Nieuwjaar of ze effectief zullen deelnemen aan de Ronde en bij ons komen overnachten. Zoals de meeste hotels doen, verlenen wij die wielerploegen een optie. In theorie zitten wij daardoor al maanden voor de Ronde volgeboekt, maar in de praktijk valt altijd wel ergens een ploeg uit en dan komen die kamers op de website weer vrij. Dan moet je wel snel beslissen, want na de jaarwisseling gaan de plaatsen heel snel weg”, relativeert Joris Houwen.