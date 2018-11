Lekkiesbier Stouten Blackie behaalt goud op Brussels Beer Challenge Ronny De Coster

20 november 2018

16u08 0 Oudenaarde Hobbybrouwer Sam Vanderstraeten uit Oudenaarde heeft de jury van de bekende Brussels Beer Challenge van haar sokken geblazen met zijn “Stouten Blackie”. Het bier op basis van de bekende Oudenaardse lekkies is er uitgeroepen tot het beste van de “specialty beers”.

Sam Vanderstraeten lanceerde de Stouten Blackie nog maar twee maand geleden. Hij gebruikte de vermaarde lekkies van Jan van Gent uit Kerselare om het bier te ontwikkelen. Stouten Blackie is een stout-bier, zwart van kleur, maar eigenwijs en atypisch. Het heeft een alcoholgehalte van 6,5%.

Verkozen boven meer dan 30 andere

Een topper, oordeelt jury van de Brussels Beer Challenge. In de categorie “specialty beers, waaraan meer dan 30 bieren uit binnen- en buitenland hebben deelgenomen, is de Stouten Blackie bekroond met goud.

“De eerste plaats in die wedstrijd, dat is gewoon waanzinnig”, reageert de apetrotse hobbybrouwer. Al is het niet de eerste keer dat Sam Vanderstraeten in de prijzen valt. Nonniversaire, zijn eerste bier, won ook al medailles in Brussel, Barcelona, Londen en New York.

Bier uit 48 landen

Voor de Brussels Beer Challenge hebben 88 juryleden een tweetal weken geleden in Mechelen meer dan 1.500 bieren geproefd uit 48 verschillende landen. De deelnemende brouwers kwamen uit alle hoeken van de wereld.

Er werden medailles uitgedeeld in een vijftigtal categorieën.