Leerlingen wuiven dramaleraar Eric Meirhaeghe uit 02u32 0 Foto Ronny De Coster De kinderen nemen afscheid van dramaleraar Eric Meirhaeghe.

De leerlingen van de KBO-school in Eine hebben gisteren meester Eric Meirhaeghe feestelijk uitgewuifd. Meirhaeghe gaat op rust na een loopbaan van 37 jaar in de Einse school. "Hiervoor gaf ik nog onder meer nog in Oostakker les, maar dit hier is wel 'mijn' school geworden." Oorspronkelijk was hij onderwijzer van een vaste klas, maar al vele jaren was hij de zogenaamde dramaleraar van de school. "Elke klas krijgt hier per week één uurtje drama. Ik denk dat de school daarin uniek is. Voor mij was het fantastisch om dit te doen. Ik ben al meer dan dertig jaar actief in het toneel en ik denk dat ik bij de school en haar leerlingen die passie heb kunnen overbrengen", vertelt Eric. "Ik zeg niet graag dat ik met pensioen ga. Mag ik het een carrièreswitch noemen? Ik ga nu niet thuis in mijn luie zetel hangen, maar mij nog meer met toneel bezig houden. Ik denk dat ik in mijn leven al zo'n 120 toneelstukken heb geregisseerd bij tal van theatergenootschappen. Ineens heb ik veel meer tijd om daar nog meer mee bezig te zijn", blikt de bekende Einenaar vooruit.





(DCRB)