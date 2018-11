Leerlingen Wielerschool Oudenaarde en Thomas De Gendt verkennen samen de pas gekasseide Berg Ten Houte in Schorisse “Deze vernieuwde helling verdient weer een plaats in de grote voorjaarsklassiekers” Ronny De Coster

14 november 2018

13u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Leerlingen van de wielerschool Oudenaarde hebben woensdagochtend samen met hun peter Thomas De Gendt uit Gavere de heraangelegde en recent geopende Berg Ten Houte in Schorisse (Maarkedal) verkend.

“Wij vinden de aanleg in kasseien een zeer geslaagde herwaardering van deze helling, die vroeger opgenomen was in enkele voorjaarsklassiekers. Hopelijk delen de organisatoren van de E3 Harelbeke, Waregem en de Ronde van Vlaanderen onze mening en zien we deze mooie helling binnenkort weer in de Vlaamse voorjaarskoersen”, verwoordt trainer Eddy Devos het enthousiasme van de jonge wielrenners.

“Hier kan de koers openbreken”

Ook profrenner Thomas was in zijn nopjes over de “nieuwe berg” in Maarkedal.

“Dit is zo’n typische berg, waar een koers kan openbreken”, gelooft de renner van de ploeg Lotto-Soudal.