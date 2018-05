Leerlingen van Bernardusdriesprong te zien in foto-expo 23 mei 2018

02u55 0

47 leerlingen van Bernardusdriesprong, een school voor leerlingen met een beperking, zijn te zien in een opmerkelijke foto-expo. Fotograaf Kristoffel Coppens uit Deux-Acren heeft elk van hen geportretteerd en laat het resultaat zien in de Sint-Jozefskerk. "Het idee om met leerlingen van deze school aan het werk te gaan, kwam er tijdens een babbel met de moeder van Sara (16). Zij kwam bij me voor een fotoshoot en we vonden het leuk om heel haar school in beeld te brengen. Ik wou al lang iets doen met mensen met een beperking. Het is niet alleen voor hen, maar ook voor mij een bijzondere ervaring geworden", vertelt Kristoffel. Het resultaat is te zien op vrijdag 8 juni van 18.30 tot 22 uur. (DCRB)