Leerlingen uit de bol tijdens festival op speelplaats 17 maart 2018

Aan leerstof werd gisteren op het GO! Atheneum in de Fortstraat allerminst gedacht. Met StressFactor Live baadde de secundaire school een namiddag lang in een ware festivalsfeer. StressFactor Live geeft leerlingen de kans om een festival te organiseren. Na maanden van voorbereidingen traden gisteren My Dog is Radioactive, Partyshakerz & Sakso en Lil' Kleine op. De leerlingen hielpen met de opbouw en afbraak van het podium en verzorgden randanimatie, catering, artiestenbegeleiding, enzovoort. (TVR)