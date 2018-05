Leerlingen mogen naar EK tuinbouw BERNADUSTECHNICUM STUURT DUO IN SEPTEMBER NAAR BOEDAPEST RONNY DE COSTER

16 mei 2018

02u55 0 Oudenaarde Twee leerlingen van het Bernardustechnicum Oudenaarde vertegenwoordigen dit jaar ons land op het Europees kampioenschap tuinbouw in Hongarije. Jonas Menschaert (19) uit Zottegem en Dylan Lekeux (20) uit Geraardsbergen versloegen in de nationale selectie alle Belgische teams.

Jonas en Dylan zijn zevendejaars van de afdeling tuinbouw van het Bernardustechnicum in Oudenaarde. "We hebben de 'gewone' opleiding achter de rug en werken nu nog een specialisatiejaar af", verduidelijkt Jonas. Maar veel spannender dan het afwerken van hun laatste schooljaar is de race naar het Europees kampioenschap, waarin ze zijn terechtgekomen. "Met 18 Vlaamse scholen waren we verkozen om in Kortrijk deel te nemen aan een concours van de Beroepsfederatie voor Groenvoorzieners. Uiteindelijk zijn we daar samen met scholen uit Eeklo en Kortrijk als finalisten uitgekomen. Samen met ook nog eens zes Waalse scholen waren we op die manier uitverkoren voor het nationaal kampioenschap in Namen. En daar hebben we goud behaald", legt Jonas uit hoe hij en Dylan het ticket voor Hongarije hebben bemachtigd. "Het is niet uit de lucht komen vallen: samen met onze klasgenoot Bram Berlez, die heel veel voorbereidend werk heeft gedaan, hebben we hier maanden aan gewerkt", zegt Jonas.





Maar voor de twee begint het echte werk pas nu. "Euroskills, het Europees kampioenschap voor beroepenonderwijs, vindt plaats in september in Boedapest. De komende maanden worden we door een coach klaargestoomd om aan die wedstrijd deel te nemen. Dat wil zeggen dat we voortdurend opdrachten en proeven af te werken krijgen. Het gaat er nu wel heel gespecialiseerd aan toe. Nu wordt het dus echt wel 'serieus'. De lat wordt almaar hoger gelegd. Maar dat maakt het hele avontuur zo spannend. Zelfs als het op het EK tegenvalt, wat we natuurlijk gaan vermijden, dan nog zullen we een ongelooflijk leerrijk parcours hebben afgelegd", gelooft Dylan.





Apetrots

"Waarom we hier zo hard voor gaan? We zijn beiden echt wel gepassioneerd door tuinieren, het buitenleven. Al van toen ik een kleine jongen was, wou ik in de tuin werken. Al van in de lagere school wist ik dat ik tuinier zou worden. Je legt niet alleen een tuin aan, maar ziet die ook letterlijk groeien. Ik vind dat enorm boeiend", verwoordt Jonas zijn liefde voor de tuin. Kristof De Clercq, leerkracht van de twee nationale kampioenen op weg naar het EK, is apetrots. "Ze zijn enorm gefocust en hebben zich de voorbije maanden enorm ingezet om preselecties te combineren met hun werk voor school. Ik heb ze hier op school na negen uur 's avonds nog aan het werk gezien: ze staken de lichtmasten aan om hier nog een tuintje aan te leggen, waarmee ze wilden pronken op de opendeurdag van de school. Door er met hart en ziel voor te gaan, zijn die jongens er gekomen", besluit Kristof.