Leerlingen Elektriciteit oefenen in levensechte woning 24 april 2018

In het Bernardustechnicum oefenen leerlingen van de afdeling Elektriciteit hun vaardigheden voortaan in een gloednieuw atelier. Dat ziet eruit als een gewoon huis. "Hier leren ze alles: vanaf het leren strippen van een stroomkabel tot het plaatsen van een hele elektrische installatie. Het grote verschil met een traditioneel schools atelier is, dat leerlingen hier een echt resultaat zien: aan deze woning wordt maandenlang verder gewerkt en op het einde van het schooljaar moet die helemaal af zijn. Die manier van werken werkt voor leerlingen meer motiverend dan het monteren van een lamp en een schakelaar op en plankje, dat uiteindelijk voor niets zal dienen", vertelt Brecht Lietaer, leerkracht elektriciteit.





Het nieuwe schoolatelier is ook gebouwd door eigen leerlingen van de school.





Nieuwe speelplaats

Het Bernardustechnicum is overigens bezig met een hele transformatie. Eerder zijn al nieuwe ateliers gebouwd voor de afdelingen Mechanica en Hout en is ook de refter vernieuwd. Er staan de technische school nog tal van verbouwingen te wachten. Tijdens de komende zomervakantie gebeurt de aanleg van een nieuwe speelplaats en volgend schooljaar verhuist de afdeling deeltijds onderwijs naar de campus Gelukstede. (DCRB)