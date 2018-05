Leerkrachten voeren ludieke actie tegen pensioenplan 17 mei 2018

02u43 0

De leerkrachten van de KBO-school Sint-Walburga voerden op de stakingsdag actie op hun eigen manier. "Wij staken niet en gaan ook niet betogen in de hoofdstad, want daarvan zouden alleen onze kinderen en hun ouders de dupe zijn", vertelde leerkracht en vakbondsafgevaardigde Hilde Eeman. "We hebben dragen vandaag allemaal zwarte kleren en sommigen onder ons hebben zich vermomd als oude vrouwen. Op die manier protesteren ook wij tegen het vooruitzicht dat we volgens het pensioenplan misschien wel tot onze 67ste verjaardag voor de klas moeten staan. Het verandert ook voortdurend: mijn pensioen was eerst op 58 jaar voorzien. Intussen is het al 62." De actievoerende leerkrachten van de KBO-school hebben gisteren wel les gegeven. (DCRB)