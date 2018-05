Leerkracht veroordeeld tot 40 maanden cel voor zedenfeiten 24 mei 2018

Een leerkracht van het Sint-Bernarduscollege van Oudenaarde is veroordeeld tot 40 maanden cel met probatieuitstel en 3.000 euro boete voor zedenfeiten met minderjarigen. Die pleegde hij in de privésfeer in Gent.





Ruim tien jaar lang gaf de leerkracht les aan het Sint-Bernarduscollege in Oudenaarde. "In die tien jaar hebben we nooit een klacht tegen hem ontvangen", reageert Thierry Godefroidt van de SG Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen.We waren dan ook in shock toen het parket ons op de hoogte stelde van het onderzoek dat tegen hem liep." De feiten waren dan ook niet min. Hij werd verdacht van aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen en kinderpornobezit. "We hebben hem preventief geschorst."





Net geen jaar later werd de man schuldig bevonden. Naast de celstraf en bijhorende voorwaarden is hij ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Daarnaast mag hij professioneel niet meer in contact komen met minderjarigen. Het Sint-Bernarduscollege, dat zich burgerlijke partij had gesteld, krijgt een symbolische euro. De ouders van de leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken. "Het gaat om feiten in de privésfeer in de regio van Gent", aldus Godefroidt. "Het heeft niks met de school te maken." De leerkracht is momenteel nog niet ontslagen. "Dat zal afhangen van een eventuele beroepsprocedure. Hij heeft het recht van verdediging." (JEW)