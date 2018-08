Leentje 15 jaar achter de toog van wielercafé De Nieuwe Keizer 01 augustus 2018

02u23 0

Aan de Hauwaert 22 was het feest want Leentje Leyman staat er 15 jaar achter de tapkast van café De Nieuwe Keizer, dat een wielercafé is geworden temeer de parking telkenjare omgedoopt wordt tot VIP-dorp ter gelegenheid van de E3-prijs te Harelbeke. Dit jaar hielden er zelfs 25 VIP-bussen halt en met de Ronde van Vlaanderen was er een belegering van Hollandse wielersupporters. Leentje is niet alleen bekend als caféwaardin maar ook als zangeres Kate Lane. Ze bracht onlangs een nieuw nummer uit, getiteld "Superheld". De jongste vier jaar mocht zij steeds optreden tijdens de schlagernamiddag van de Oudenaardse bierfeesten!





(MAN)