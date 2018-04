Laureaten wintercriterium jumping gehuldigd 04 april 2018

Gedurende acht zondagen - tussen 19 november en 11 maart - vond in manège Kerselare een winterjumping plaats. Na de laatste proeven werd de top-3 in de diverse categorieën gehuldigd door coördinator Wim Gilleman. Het ging om de 28ste editie van de winterjumping. De winnaars waren Liete Stockman (Ename, in de categorie hindernissen 60 cm), Jana Vincke (Edelare, 70 cm), Merel Diependael (Eine, 80 cm), Delphine De Norre (Onkerzele, 90 cm), Femke Verspeet (Geraardsbergen, 100 cm) en Dave Depoorter (Maarkedal, 110 cm).











(MAN)