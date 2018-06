Langstspelende muzikant Karel De Rycke overleden 14 juni 2018

02u31 0 Oudenaarde De langstspelenden muzikant van Vlaanderen is niet meer: Karel De Rycke (98) uit Eine is gisteren in wzc Heilig Hart in Oudenaarde overleden. Maar liefst 82 jaar heeft de man viool en klarinet gespeeld. Zelfs een krijgsgevangenschap, waarbij hij een vinger verloor, stopte hem niet.

Kleermakerszoon Karel De Rycke is elf jaar wanneer hij in de school in Eine notenleer gaat volgen bij meester Hector Van Marcke, die hem al snel de Harmonie Sint-Cecilia in Eine binnenloodst. 82 jaar lang blijft hij daar viool en klarinet spelen en ook in andere muziekgenootschappen kunnen ze op de immer enthousiaste muzikant uit Eine rekenen.





Medailles uitvinden

Het levensverhaal van De Rycke wordt zwaar getekend door de oorlog. In 1943 wordt hij als krijgsgevangene door de Duitse bezetter opgeëist en moet hij in een metaalfabriek werken. Daar raakt een pink geplet onder een stansmachine, die vormen uit metalen platen perst. Einde muzikale carrière voor de klarinetspeler, zo lijkt het. Maar plantrekker Karel last een verlengstukje aan het blaasinstrument en gaat onversaagd door.





Bij de Vlaamse amateurmuziekorganisatie (VLAMO) moeten ze speciaal voor hem medailles uitvinden voor 75 en 80 jaar dienst, want geen enkele Vlaamse muzikant heeft het ooit zo lang volgehouden. In 2015 speelt hij zijn laatste concert. "Omdat die verplaatsingen een beetje zwaar worden", zei hij toen. Gisteren heeft de kleermaker-postbode op rust zijn laatste adem uitgeblazen. (DCRB)