Lamiro Fight Club blijft groeien 14 augustus 2018

De Oudenaardse sportclub Lamiro Fight Club van Anke Lamiroy en Steven Wauters is in het stadhuis gehuldigd voor haar opmerkelijke prestaties en snelle groei. De club telt 425 leden die actief zijn in het thaiboksen, Braziliaans jiujitsu, grappling, MMA, zaktraining en conditietraining. Enkele leden wonnen het afgelopen jaar internationale prijzen, maar ook de kinderen en recreanten zijn belangrijk voor Lamiro. "Het grootste deel van onze leden komt naar de club om te ontspannen", zegt Anke. "Samen met de trainers van de verschillende disciplines willen we voor hen een tweede thuis creëren waar ze na het werk hun gedachten kunnen verzetten. Bovendien leren onze leden zich tegelijkertijd verdedigen en werken ze aan hun gezondheid. Voor ons is Lamiro meer dan een club. Het is een familie, een groep vrienden."











(LDO)