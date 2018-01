Laatste 'Brouwer's Actua' met Steve Seigneur 02u26 0 Foto André Marlier

Voor Radio Brouwer, dat vanop de 106.3 mhz. frequentieband uitzond met vrijwilligers, was het nieuwe frequentieplan van mediaminister Sven Gatz de doodsteek. Aan 36 jaar vrije radio is een einde gekomen op 31 december. Daags voor de slotdag en 'het laatste avondmaal' was er de laatste 'Brouwer's Actua' liveuitzending vanop de Wolvenberg met presentator Steve Seigneur en technieker Jochem Vandenbossche. Het werd een gevarieërde uitzending met veel interviews en optredens van Marina Wally, een Elvis-imitator, de groep 75 South en bezoekers. En voorzitter Pedro De Smeyter werd zelfs in de bloemen gezet.





(MAN)