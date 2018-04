KWB-zoektocht leidt naar Pamele 25 april 2018

02u55 0 Oudenaarde KWB Oudenaarde organiseert de komende maanden een wandelzoektocht in het centrum van Oudenaarde. "Het wordt een plezante, ontspannende en leerrijke activiteit voor jong en oud en het parcours is voor iedereen toegankelijk", belooft de KWB.

De derde editie van de wandelzoektocht leidt de deelnemers naar Pamele. "Aan de hand van foto's en vragen ontdek je veel leuke weetjes en kom je op plaatsen in de wijk Pamele die waarschijnlijk anders nog nooit opgevallen zijn. Omwille van het feestjaar van Adriaen Brouwer, zit deze legendarische persoon hier en daar in de tocht verweven. Voor de kinderen jonger dan 12 jaar zijn er aangepaste zoekopdrachten", zegt Dick De Meyer, die samen met Tom Van der Hauwaert en Pascal Nonckele de toch heeft uitgestippeld.





De zoektocht loopt van 1 mei tot en met 1 september 2018. Vragenbundels en deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de toeristische dienst van Oudenaarde tegen 5 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. De twee hoofdprijzen hebben een waarde van elk 125 euro. Per verkocht boekje wordt één euro geschonken aan de organisatie van de 24-urenloop van Oudenaarde.





Meer info staat op de website: www.kwb-oudenaarde.com (DCRB)