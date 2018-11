Kwart van bewoners op hoorzitting klaagt over te snel verkeer in Eine: stad laat verkeerstellingen uitvoeren Ronny De Coster

30 november 2018

22u49 0 Oudenaarde Bijna kwart van bewoners en weggebruiker vindt snelheid grootste verkeersprobleem na verandering verkeerscirculatie in Eine. “We gaan nu verkeerstellingen doen en op basis daarvan beslissen waar er moet bijgestuurd worden”, zegt Lieven Cnudde (Cd&V), schepen van Mobiliteit.

23,73% van de reacties die de stad kreeg op een infoavond over de verkeersveiligheid in de Pontstraat, Pater Ruyffelaertstraat, Serpentsstraat, Kraneveld, Fietelstraat en Molenstraat zijn klachtren over overdreven snelheid.

De stad had het infomoment georaganiseerd naar aanleiding van de veranderde verkeerscirculaire in Eine. 17% van de deelnemers aan de infoavond klagen over gebrekkige signalisatie van de circulatie en van de bedrijven en winkelzone. Serpentsstraat openstellen is de suggestie van 14% van de reactie. Verder vragen bewoners betere fietsvoorzieningen, de omkering van de rijrichting in de Fietelstraat en het Kraneveld, betere fietsvoorzieningen Kraneveld richting ventweg. Ook de afschaffing van de verkeerssluizen, de afschaffing van eenrichtignsverkeer in de Molenstraat is een suggestie.

“We gaan met al die voorstellen nu aan de slag”, zegt schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V). “De huidige circulatie zal doorgegeven worden aan de verschillende GPS-bedrijven. Er komt ook een betere aanduiding van de fietstunnel in Eine. Ter hoogte van het kruispunt Hoge Bunder met Westerring werd het aanwijzingsbord voor fietsers richting Eine alvast gedraaid in de richting van Hoge Bunder. De dienst mobiliteit bekijkt verder welke bijkomende borden nodig zijn op de route naar de fietstunnel”, zegt Cnudde.

“In samenspraak met mobiliteitsdeskundigen, waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen rond verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en doorstroming worden de suggesties van weggebruiker en bewoners onderzocht en afgetoetst aan de verkeerskundige principes en richtlijnen”n voorziet de schepen.

Na de beëindiging van de werzaamhedeen in de Fietelstraat laat de stad verkeerstellingen uitvoeren die een objectief beeld moeten geven over de impact van de huidige circulatie. Op basis hiervan zal de huidige circulatie geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden”, besluit Cnudde.