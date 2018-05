Kurt De Smet veroordeeld voor sociale fraude ZAAKVOERDER COOL TRAFFIC KRIJGT EEN JAAR CEL EN 120.000 EURO BOETE RONNY DE COSTER & LIEKE D'HONDT

19 mei 2018

02u40 0 Oudenaarde Kurt De Smet, de zaakvoerder van het ondertussen failliete transportbedrijf Cool Traffic, is door de correctionele rechtbank in Oudenaarde veroordeeld tot een celstraf van drie jaar waarvan twee met uitstel. Hij moet ook een boete van 120.000 euro betalen omdat hij via een postbusbedrijf de arbeidswet omzeilde.

Het internationale transportbedrijf Cool Traffic werd door verschillende inspectiediensten in de gaten gehouden en dat leidde uiteindelijk tot een dossier van tienduizend pagina's. Daaruit blijkt dat het transportbedrijf sociale fraude pleegde via een constructie met het Slovaaks postbusbedrijf Bra Doprava. De vaak Oost-Europese chauffeurs die voor Cool Traffic reden, waren ingeschreven bij dat bedrijf. Die constructie was volgens de arbeidsauditeur niet legaal. "Het Slovaakse bedrijf was enkel een postbusbedrijf en in realiteit een lege doos. Alle activiteiten werden gestuurd vanuit Oudenaarde, de facturen en planning werden er gemaakt en de administratief bediende van het bedrijf werkte er", lichtte de arbeidsauditeur toe. De chauffeurs moesten volgens de auditeur ingeschreven zijn in België, de plaats waar hun werkgever zijn zetel had. Door dat niet te doen kon Cool Traffic de Belgische arbeidswetgeving omzeilen en besparen op de sociale bijdragen.





De rechtbank veroordeelt Kurt De Smet nu tot een effectieve celstraf van één jaar en twee jaar met uitstel. Hij moet ook een boete van 120.000 euro betalen. Eén van zijn werknemers is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan zes maanden effectief en een boete van 60.000 euro. Een andere werknemer moet 6.000 euro betalen. De verschillende vennootschappen die bij de illegale constructies betrokken waren, moeten boetes van 90.000 en 180.000 euro betalen. De rechter sprak ook de verbeurdverklaring uit van iets meer dan twee miljoen euro winst die de beklaagden en vennootschappen ten onrechte konden opstrijken.





Kurt de Smet wou gisteren maar kort reageren op de uitspraak van de rechter in Oudenaarde. Hij overweegt om beroep aan te tekenen, maar heeft de knoop nog niet doorgehakt. "Voor we effectief beslissen om het vonnis aan te vechten, wil ik de zaak eerst eens grondig bespreken met mijn advocaat en zien wat de motivatie is van de rechtbank", zegt De Smet.





De transporteur heeft altijd ontkend dat hij bij de uitbating van zijn bedrijf gebruik maakt van illegale en frauduleuze buitenlandse constructies.