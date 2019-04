KSA-jongeren eindigen hun Joepietocht in Oudenaarde Redactie

19 april 2019

15u39

Bron: VTM Nieuws 0

Zo’n 3.000 jongeren van de KSA zijn vandaag aangekomen in Oudenaarde. Dat was de mysterieuze bestemming X van hun Joepietocht. Dinsdag werden ze gedropt en aan de hand van tips moesten ze hun bestemming achterhalen. Onderweg moesten ze telkens een slaapplaats zoeken. Het was al de 28e editie van de Joepietocht.