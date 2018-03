Kristof Meerschaut (38) trekt lijst N-VA 23 maart 2018

Kristof Meerschaut (38) trekt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van N-VA Oudenaarde. Meerschaut is getrouwd en papa van twee kinderen. Hij is geograaf-ruimtelijk planner van opleiding en zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad.





"Ik voel mij vereerd om de N-VA-lijst te mogen trekken", zegt Meerschaut. (DCRB)