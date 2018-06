Korte, maar felle brand in loods Paalstraat 15 juni 2018

03u04 0

Het heeft gisterenavond gebrand in de loods van de technische dienst van de stad. Het vuur woedde in een opslagplaats achteraan het gebouw. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen door het dak. "De oorzaak van de brand is onduidelijk: in de uitgebrande ruimte stond allerlei materiaal gestapeld, maar er is geen elektriciteit. Een kortsluiting kan dus al moeilijk de oorzaak zijn", zei burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). De brandweer kon beletten dat de vlammen oversloegen naar de grotere aanpalende loods.





De politie onderzoekt de oorzaak en omstnadigheden van de brand. (DCRB)