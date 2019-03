Kopwagen van de koers krijgt nieuw muziekje Ronny De Coster

01 maart 2019

10u41 8 Oudenaarde De kopwagen van de wielerklassieker De Omloop krijgt een nieuwe jingle. Na de iconische, maar verdwenen “Rodania”, wil de Waregemse buurtontwikkelaar Matexi van zijn bedrijfsnaam een oorwurm maken.

Matexi gaat een sponsorschap aan met koersorganisator Flanders Classics en dat zal niet alleen te zien, maar ook te horen zijn aan de auto waarmee de koersdirecteur de komst van de renners aankondigt. De bedrijfsnaam van de nieuwe sponsor wordt het deuntje dat door de luidsprekers zal galmen. De beslissing om koerssponsor te worden, ligt in het verlengde van onze identiteit”, motiveert Gaëtan Hannecart, CEO van de bouwprojectontwikkelaar. ”Net zoals de koers mensen samenbrengt, is het ook onze missie als buurtontwikkelaar om mensen in buurten samen te brengen. De spirit van de koers sluit mooi aan bij onze waarden”, aldus Hannecart.