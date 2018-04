Koppenbergtocht met Hanske De Krijger 19 april 2018

Ook deze lentemaand pakt wandelclub Hanske De Krijger met een eigen organisatie uit. Zaterdag 21 april is er de Koppenbergtocht met start en aankomst aan dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te Melden. Er is keuze tussen afstanden van 4 tot 30 km. De tochten van 21, 24 en 30 km doen naast de beruchte Koppenberg ook de Patersberg aan. Er kan gestart worden tussen 7 en 15 uur en men dient het eindpunt ten laatste om 17.30 uur te bereiken. Deelnemen kost 1,10 euro voor leden en 1,50 euro voor niet-leden. Kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis mee. Jurgen Vercouter is parcoursbouwer van dienst en het rustpunt bevindt zich in het ont moetingscentrum te Zulzeke.





