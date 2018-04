Koppenbergtocht lokt 1.785 wandelaars 27 april 2018

Ook voor de wandelaars is de beruchte Koppenberg te Melden een begrip geworden. Ondanks de drukkende warmte daagden 1.785 wandelaars op in zaal De Linde voor de Koppenbergtocht georganiseerd door wandelclub Hanske De Krijger. Daarbij heel wat vroege vogels want om 8 uur waren er reeds 483 aan de inschrijvingstafel gepasseerd. Er was na afloop alleen maar lof voor het parcours, uitgestippeld door Jurgen Vercouter. De boshyacinten stonden bovendien overal in volle bloei. Dit gezelschap, waaronder een delegatie van Scheldestappers Zingem aangevoerd door Alain Dhont, had de tocht er net opzitten.





(MAN)