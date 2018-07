Koppel steelt uit schrik voor verspreiding naaktfoto's 24 juli 2018

Een Roemeens koppel riskeert een celstraf van 18 maanden voor diefstal, oplichting en omkoping. De twee ontvreemdden op 10 maart twee gsm's in een elektronicawinkel in Dilbeek. De twee konden met de hulp van een agent in burger gevat worden. Het koppel trachtte nog vruchteloos de agent om te kopen door hem 200 euro aan te bieden. Ze hadden wel een originele uitleg voor de feiten. "Mijn ex-vriend Danny dreigde ermee om naaktfoto's van mij op Facebook te zetten", aldus 19-jarige vrouwelijke beklaagde. "Hij vroeg hiervoor 1.000 euro, maar dat hadden we niet. Daarom moesten we voor hem diefstallen plegen." Uit onderzoek bleek dat ze eerder al geld hadden proberen te stelen uit de kassa van een hondenkapsalon in Oudenaarde, maar moesten toen zonder buit afdruipen. Vonnis op 30 juli. (WHW)