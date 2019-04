Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Melden schittert tijdens jubileumconcert Ronny De Coster

10 april 2019

09u24 0 Oudenaarde De Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Oudenaarde-Melden vieren dit jaar hun 75-jarig bestaan en dat werd dit weekend in de verf gezet met een feestconcert in de St-Jozefskerk. “Always on the Move” was een thema van het jubileumconcert. “Dat sluit nauw aan bij de geschiedenis en doelstellingen van onze harmonie”, zegt bestuurslid Rudy De Bo.

Onder een grote belangstelling bracht de 50-koppige harmonie een mooi gevarieerd programma met zowel originele, moderne harmonie-composities als arrangementen van filmmuziek en enkele kaskrakers uit de oude doos passeerden. Die muzikanten speelden onder leiding van de nieuwe chef-dirigent Micheline De Waele.

Feestjaar

“Onze harmonie leverde met dit concert een prachtig visitekaartje af en zette nog maar eens in de verf dat ze het toonaangevende orkest uit de regio zijn. Er staat in dit feestjaar overigens nog meer op het programma. Het staat op onze website www.deverenigdevriendenmelden.be en ook op Facebook zijn zijn we als Verenigde Vrienden Melden te volgen”, besluit Rudy.