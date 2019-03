Koninklijke harmonie de Eendracht Mater kleurt buiten de lijntjes op lenteconcert zoekt nieuw talent Ronny De Coster

19 maart 2019

10u17 0 Oudenaarde De Koninklijke harmonie De Eendracht Mater speelt op zondag 24 maart een lenteconcert in de BrandWoeker in Oudenaarde.

Dirigent Tom Vercruysse en de muzikanten brengen een gevarieerd programma onder het thema “Koninklijke harmonie de Eendracht Mater kleurt buiten de lijntjes”. Na het concert kan je aanschuiven aan de feestdis met keuze uit kalkoen of zalm. Het conert begint om 10.30 uur.

Na het grote succes vorig jaar beslist de harmonie om deze keer ook op zaterdagavond al een maaltijd te serveren.

Een toegansgskaart voor het concert kost 10 euro, een drankje inbegrepen. Voor combikaarten, concert en feestdis, betaal je 22 euro (kalkoen) of 24 euro (zalm). Wie enkel kiest voor de feestdis, betaalt 15 euro (kalkoen) of 17 euro (zalm). Kaarten zijn te verkrijgen bij de muzikanten of via 0477/50.98.49 of eric@demeuleneire.be.

Nieuwkomers welkom

“Onze harmonie opent overigens de deur voor nieuwe muziekliefhebbers”, zegt voorzitter Eric De Meuleneire. “We willen muzikanten van in en buiten Mater de mogelijkheid te bieden om zich uit te leven in het samen musiceren. Ze krijgen ze kans om kennis te maken met andere stijlen en culturen”, zegt Eric. Geïnteresseerden kunnen met hem contact opnemen op telefoonnummer 0477/50.98.49 of met een mail naar harmonie@harmoniemater.be.