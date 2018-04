Komt er een zomerspeelplein op nieuwe markt? 13 april 2018

Het ziet ernaar uit dat kinderen zich deze zomer zullen kunnen uitleven op een leuk zomerspeelplein op de Markt in Oudenaarde. "In andere steden zoals Kortrijk en Roeselare popt elk jaar in de zomer een speelplein op op de markt. Dat moet ook in Oudenaarde kunnen", dacht sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert, en ze trok met het voorstel naar de gemeenteraad. Die reageerde alvast positief en gaat nu samen met de Jeugddienst de mogelijkheden onderzoeken. "Tof dat het gemeentebestuur ons voorstel genegen is. Hopelijk kunnen kinderen deze zomer lekker ravotten op het speelplein terwijl hun ouders op het gemak een terrasje doen. Dat kan tijdens de zomermaanden extra schwung geven aan onze stadskern en misschien ook extra klanten naar de plaatselijke horeca en winkels trekken." (FEL)