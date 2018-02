Kommil Foo brengt 'Schoft' 17 februari 2018

Kommil Foo brengt op woensdag 21 en donderdag 22 februari de voorstelling Schoft in het cultureel centrum De Woeker. De broers Walschaerts maken geen gewoon cabaret. In hun nieuwe voorstelling vechten ontroering, hilariteit, virtuoze muzikaliteit en pakkende beelden om voorrang. Kaarten kosten 25 euro. Meer info via www.dewoeker.be. (TVR)