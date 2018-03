Koffie en pannenkoeken om vrijwilligers te bedanken 22 maart 2018

Het is de 'Week van de Vrijwilliger' en dat vonden ze bij thuiszorgverstrekker Solidariteit voor het Gezin in Oudenaarde een goeie reden om de medewerkers, die zich gratis inzetten voor allerlei vrijwilligerswerk, te trakteren.





"We serveren koffie met pannenkoeken om onze appreciatie te laten blijken voor het werk dat de honderdtwintig vrijwilligers in onze organisatie doen. Zij staan onder meer in voor dag- en nachtoppas. Onder hen zijn er ook nog zeventig chauffeurs, die hulpbehoevenden met de auto naar onder meer doktersconsultaties brengen", verduidelijkte Hilde Dhuyvetter, coördinator vrijwilligerswerk.





"Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in onze werking. Dit bedankje geven we hen dan ook met veel plezier", besloot Hilde.





(DCRB)