Koesterfeeste ‘t Ename schenkt recordbedrag van 32.000 euro aan het Kinderkankerfonds Ronny De Coster

21 december 2018

11u41 0 Oudenaarde De jongste editie van Koesterfeeste ’t Ename, de jaarlijkse driedaagse happening ten voordele van het Koesterproject van het Kinderkankerfonds, heeft maar liefst 32.000 euro opgebracht. Professor Yves Benoit, stichter van Koester, kwam persoonlijk naar Oudenaarde om de cheque in ontvangst te nemen.

Wat begon als een kleinschalig initiatief van familie en vrienden van de in 2005 aan een hersentumor overleden Basile Bruynooghe, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen organisatie. “Ook dit jaar konden we rekenen op meer dan 150 vrijwilligers om van de Koesterfeeste ‘t Ename een succes te maken. Ons feestprogramma was rijkelijk gevuld met onder andere een pastabuffet, allerlei optredens, een fietstocht in samenwerking met WTC Samen Uit Samen Thuis, kinderanimatie, een openluchtontbijt en een aperitiefconcert. Daarnaast was er doorlopend sfeer en ambiance op het gezellige openluchtterras. Het schitterende zomerweer lokte midden augustus jaar extra veel volk. Op vrijdagavond hebben we 350 pasta’s geserveerd en op zondagmorgen mochten we meer dan 700 ontbijters verwelkomen. Alles samen hebben onze bezoekers meer dan 125 bakken Ename en Duvel, 130 flessen cava en 180 flessen wijn soldaat gemaakt”, verklapt bezielster Katrien Engels enkele spraakmakende cijfers.

“Een dergelijke organisatie is niet mogelijk zonder de inzet van de talrijke vrijwilligers”, benadrukt Katrien. Op een dankfeestje voor al die helpende handen werd de opbrengst bekendgemaakt en overhandigd aan professor Yves Benoit.

Genezingskansen gestegen van 20 naar 80 procent

“Alleen al in België krijgen jaarlijks meer dan 300 kinderen de vreselijke diagnose ‘kanker’. Vroeger was kinderkanker zo goed als ongeneeslijk, maar dankzij nieuwe inzichten en behandelingsmethodes kunnen we steeds meer kinderen redden”, zegt Benoit. “In de laatste 40 jaar zijn de genezingskansen gestegen van 20 procent naar 80 procent. Behandelingsmethodes zoals chemotherapie zijn heel belastend voor het kind, maar ook voor het gezin. Met de oprichting van het Kinderkankerfonds proberen we al meer dan 30 jaar lang alle betrokkenen te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het thuiszorgproject Koester. Daarnaast investeren we in extra personeel in de zorg en de begeleiding, in directe financiële steun voor de zorgaspecten van de gezinnen en in ontspanningsmomenten voor alle betrokkenen. Ten slotte ondersteunen we ook het wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker”, verduidelijkt de professor hoe het KKF de centen besteedt.