Koerstempel vernieuwt brasserie tegen 9 maart

14 februari 2018

02u53 0 Oudenaarde Het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde steekt de brasserie in een nieuw jasje tegen 9 maart. Ook de uitbating wijzigt. "Dit moet het beste wielercafé ter wereld worden", zegt directeur Geert Joris ambitieus. Ook het wielercentrum zelf staat voor een ingrijpende vernieuwing. "We bouwen onder meer douches en kleedkamers voor wielertoeristen", kondigt Joris aan.

De brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen is tegenwoordig één grote bouwwerf. "De voorbije vijftien jaar is aan de brasserie nauwelijks iets veranderd. Ik vond het tijd om de zaak eens volledig om te gooien. Het interieur wordt helemaal nieuw en zal een meer eigentijdse look krijgen. Inhoudelijk moet het ook beter: we hebben de ambitie om van onze brasserie het beste wielercafé ter wereld te maken. En dat zeg ik niet zomaar: we hebben een overeenkomst met Peloton, het nieuwe concept waarmee Flanders Classics en Golazo de belangrijkste toertochten voor wielertoeristen samenbrengen. Onze brasserie, die ook de naam Peloton zal krijgen, wordt het stamcafé van die organisatie en hopelijk van veel wielertoeristen", wil Geert Joris.





Nieuwe uitbater

De uitbating komt in handen van een vennootschap, waarin het Centrum Ronde van Vlaanderen maar voor de helft participeert. "Ooit runde het Centrum de brasserie zelf en dat was geen succes. En toen de zaak in handen werd gegeven van een concessiehouder, liep het ook niet gesmeerd. Daarom kiezen we nu voor een mengvorm: we gaan in zee met Serge Kints uit Waregem. Hij heeft als zaakvoerder van het sfeercafé De Maecht van Ghent in Gent en het restaurant Baron Casier in Waregem een pak horeca-ervaring. Wij hebben de kennis op vlak van de koers. Elk speelt in de nieuwe organisatie van de brasserie zijn troeven uit. Dat kan alleen maar een succes worden", gelooft Joris. Op 9 maart moet de helemaal vernieuwde brasserie af zijn.





Daarmee is het stof in de Oudenaardse wielertempel nog niet gaan liggen. "We gaan ook het Centrum Ronde van Vlaanderen zelf vernieuwen. Dat moet nog veel meer hét aantrekkingspunt voor de actieve fietser worden. Behalve een heel aantrekkelijker brasserie willen we ook fietsaccommodatie voorzien. Wie naar de Vlaamse Ardennen komt om te fietsen, zal in het Centrum douches en kleedkamers kunnen gebruiken en hier de fiets kunnen schoonmaken", kondigt Geert Joris aan.





Hij werkt ook aan de museumfunctie van het Centrum.





Slagvelden

"We bouwen aan een heel opmerkelijk project over wielerwedstrijden in de oorlog. Met gebruik van virtual reality technieken zal je als bezoeker met een fiets langs de slagvelden van de oorlog kunnen koersen. We doen in het najaar ook nog iets rond Adriaen Brouwer", besluit de Centrum Ronde van Vlaanderen-directeur .