Koen Roman trekt groene lijst voor provincieverkiezingen 08 mei 2018

02u44 0 Oudenaarde Koen Roman (49) uit Ename wordt provinciaal lijsttrekker voor Groen in het kiesdistrict Aalst-Oudenaarde. Dat heeft het ledencongres van zijn partij beslist.

"Het is voor mij en voor de lokale groep een grote eer dat ik verkozen werd als lijsttrekker. Dit is de bevestiging van het harde werk dat we de voorbije jaren ontplooiden in Oudenaarde en dat buiten onze stadsgrenzen blijkbaar niet onopgemerkt bleef", bedenkt Roman. "Het provinciaal niveau is belangrijk: zo wordt er veel beslist rond ruimtelijke ordening en milieu en dat vaak tegen lokale adviezen in. Zo hielden we met Groen Oudenaarde de voorbije jaren bijvoorbeeld een baggerstort tegen in Nederename, bonden we de kat de bel aan bij de plannen om historische kouters in Eine en Mullem als mogelijke uitbreidingszone voor industriegrond aan te duiden en waren we er als eerste bij om de uitbreidingsplannen van het retailpark langs de N60 tegen te gaan. Allemaal dossiers die in Gent groen licht kregen. De uitdaging om voor het eerst een groene provincieraadszetel voor Zuid-Oost Vlaanderen in de wacht te slepen, is er één die ik ten volle wil aangaan. De lokale lijst van Oudenaarde zal ik steunen als lijstduwer," besluit Roman.





Beroepshalve is Koen Roman directeur bij Besix Infra, een aannemer in onder meer wegenbouw.





(DCRB)