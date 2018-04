Koen Meirlaen vertelt over Antarctica 20 april 2018

Koen Meirlaen, die als enige Belgische leerkracht bijna drie maanden in Antarctica verbleef en vanuit de Belgische Prinses Elisabethbasis op stap ging met de poolwetenschappers, vertelt vandaag zijn authentiek verhaal over Antarctica en de klimaatverandering. Afspraak om 19 uur in het stedelijk ontmoetingscentrum aan de Mullemstraat 1.





De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Het evenement is een initiatief van





Belgica@Antarctica vzw, de vereniging die ook de zuidpooltentoonstelling heeft opgebouwd, die te zien is in de kerk van Mullem.





(DCRB)