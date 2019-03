Klimaatjongeren op bezoek bij de burgemeester Ronny De Coster

15 maart 2019

16u56 0 Oudenaarde Naar aanleiding van de mondiale actiedag voor het klimaat trokken in Oudenaarde geen betogers door de straten, maar kreeg burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) wel vier geëngageerde jongeren op bezoek.

Kato Van Der Meiren, Clémence Roman Zoé Tuyttens en Susan Ingels zaten aan tafel bij burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), bevoegd voor milieu en duurzaamheid.

“Wij zijn alvast vragende partij voor meer groen in de stad en zijn alvast tevreden met de uitbouw van een vrijwilligerswerking voor het opruimen van zwerfvuil in Oudenaarde”, lieten de “klimaatjongeren” verstaan.

“Het was een goed gesprek. Ik ben aangenaam verrast door de maturiteit en positieve ingesteldheid van deze mensen. Kato, Clémence, Zoé en Susan hebben ons ook enkele frisse en goede ideeën aangereikt, bijvoorbeeld op het gebied van fietsdelen, voedselverspilling of de aanpak van zwerfvuil”, blikt de burgemeester op het gesprek terug.

“Als stadsbestuur moeten we natuurlijk onze voorbeeldfunctie opnemen. We focussen niet uitsluitend op de klimaatverandering en de CO2-uitstoot want we zijn er van overtuigd dat een gezond klimaat pas kan gerealiseerd worden als we evolueren naar een duurzame maatschappij, waar leven met respect voor onze omgeving een vanzelfsprekendheid is. Dat deze boodschap ook uitgedragen wordt door de jeugd van Oudenaarde, kan ik enkel toejuichen”, besluit de burgemeester.