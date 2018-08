Kleine Ringbrug vanaf morgen al opnieuw open Thomas Vandewalle

28 augustus 2018

19u35

De Kleine Ringbrug in Oudenaarde gaat twee dagen vroeger open dan gepland. De werken voor het herstellen van de brugvoeg gaan goed vooruit, waardoor de Vlaamse Waterweg nv de brug vanaf morgen (woensdag) opnieuw openstelt voor verkeer. Vorige week maandag werd gestart met de vernieuwing van een brugvoeg in de Kleine Ringbrug. Deze stalen voeg zorgt voor de verbinding van het brugdek met het landhoofd van de brug en lag al enkele maanden los. De oude brugvoeg werd handmatig verwijderd over de gehele breedte van de brug en de voetpaden. Dit moest zeer voorzichtig gebeuren om de brug niet te beschadigen. Nadien werd het onderliggende beton hersteld. Tot slot werd het wegdek ter hoogte van de voeg hersteld met polymeerbeton.