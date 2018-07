Klaprozenveld herdenkt slachtoffers Eerste Wereldoorlog 17 juli 2018

02u38 0

Een veld nabij de Koppenberg in Melden kleurt sinds enkele dagen fel rood. Het is één van de vele klaproosvelden die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in heel Vlaanderen heeft ingezaaid. "Het is een link tussen natuur en oorlog om de herdenking 100 jaar Wereldoorlog I extra in de verf zetten", zegt Marleen Evenepoel van het ANB. "Sinds 2014 organiseren we met 'Taking care of Flanders Fields' acties om de oorlog te herdenken. De klaproos staat daarin centraal als het internationale symbool voor de gesneuvelde soldaten. De klemtoon ligt dit jaar op het Koppenbergbos in Oudenaarde. De stad heeft zwaar onder vuur gelegen en de omgeving van de Koppenberg herbergt nog heel wat relicten uit die tijd", legt Evenepoel uit. (DCRB)