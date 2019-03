Kiwanis Universus Oudenaarde schenkt voor 3.000 euro speelgoed aan Ruyskensveld Maarkedal Ronny De Coster

25 maart 2019

14u43

Oudenaarde Kiwanis Universus Oudenaarde heeft een grote lading speelgoed geschonken aan Begeleidingstehuis 'Ruyskensveld Campus Maarkedal'.

“Dit goede doel is geen vast project dat we steunen, maar omdat de gemeente Maarkedal vorig jaar de locatie voor ons uniek filmfestival Blikveld gratis ter beschikking gesteld heeft, wilden we iets terug doen aan de gemeente”, zegt Jan Browaeys, voorzitter Sociale Commissie Kiwanis Universus Oudenaarde.

Begeleidingstehuis ‘Ruyskensveld VZW Campus Maarkedal’ is een residentiële voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg. “Wij begeleiden 35 kinderen of jongeren en hun gezinnen. We kunnen pas opnemen en begeleiden na verwijzing door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of door plaatsing door de Jeugdrechtbank. Bij ons krijgen de kinderen een eigen warm en veilig plekje, waar ze kunnen spelen, studeren, naar school gaan, familie en vrienden ontmoeten, plezier maken en lachen op jouw eigen manier” zegt begeleider Frederik Allegaert.