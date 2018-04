Kindernamiddag van de foorkramers schot in de roos 17 april 2018

Tijdens de Paasfoor hebben de foorkramers uitgepakt met een een kindernamiddag op woensdag. Daarbij daagden een vijftal bekende sprookjesfiguren op, zoals Anna en Elsa waarmee men een selfie of babbel kon maken. Ook mogelijk: genieten van een korting op diverse attracties, zoals vijf ritjes op de paardenmolen voor maar vijf euro. De kindermiddag werd een groot succes, tot genoegen van de organisatoren Renée De Pelsmacker en Martine Vrancken van lunapark 'Las Vegas'. "Iedere foorreiziger leverde een financiële bijdrage en we zijn verrast door de grote opkomst. Of dit voor herhaling vatbaar is? Zeker en vast", aldus Martine.





(MAN)