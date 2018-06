Kinderfiets kan je voortaan huren in de fietsbieb 27 juni 2018

02u48 0 Oudenaarde In het Sociaal Huis aan de Meerspoort in Oudenaarde kunnen ouders vanaf september kinderfietsjes huren. "Je mag ze maximaal een jaar houden en betaalt dan 20 euro", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V).

"Gezonde kinderen groeien snel. En dan is dat ene fietsje alwéér te klein. Telkens een nieuwe kopen kost veel geld. Daarom hebben we de 'fietsbieb" bedacht, waar we kinderfietsen zullen verhuren", zegt Vercamer.





"We richten ons op de kleinste kleuters tot de jongens en meisjes van 12 jaar. Voor 20 euro kan je voor een jaar een fiets ontlenen. Als je zelf een ongebruikte kinderfiets binnenbrengt, hoef je zelf geen fietsgeld te betalen. Daarnaast wordt er ook een waarborg van 20 euro gevraagd die je na afloop terugkrijgt als de fiets nog in goede staat is. De vrijwilligers van de fietsbieb staan in voor het onderhoud van de tweedehandskinderfietsen. Voorlopig hebben we een zestal fietsen in aanbieding. We doen vandaag een oproep aan iedereen die een niet meer gebruikt kinderfietsje heeft om die binnen te brengen voor onze fietsbieb. Je helpt er andere gezinnen met kleine kinderen mee", zegt Vercamer (CD&V).





De fietsbieb zal elke eerste woensdag van de maand open zijn tussen 14 en 16 uur of na afspraak. Voor de opstart worden er nog volop kinderfietsen gezocht. Die kunnen gebracht worden na afspraak met Elyne Secember (055/46.06.83) bij LDC De Vesting, Meerspoort 30 in Oudenaarde. (DCRB)