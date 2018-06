Kinderen verslaan schepenen in wandelvoetbal 08 juni 2018

Een groep kinderen heeft enkele schepenen uit de regio verslagen in een partijtje wandelvoetbal. Met deze ludieke wedstrijd gaf Logo Gezond+ op de voetbalterreinen van Nazareth het startschot voor de regionale campagne Gezonde Gezinnen. Met dit initiatief willen tien gezonde gemeenten, waaronder Gavere, Oudenaarde, Zingem, Kruishoutem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem ouders ondersteunen in hun opvoedingstaken zodat hun kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien.





De ludieke wandelvoetbalwedstrijd tussen de kinderen en de schepenen, waaronder ook Oudenaards OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer en Zingems schepen Gerrit Depaepe, eindigde op 3-3, maar in de penaltyreeks wonnen de kinderen het pleit met 2-0.





Meer info over de campagne via www.logogezondplus.be. (ASD)