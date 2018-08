Kinderen spijkeren technieken bij op voetbalstage 08 augustus 2018

Honderd kinderen tussen 5 en 14 jaar nemen deze week deel aan een voetbalstage op de terreinen aan het Rode Los in Oudenaarde. "Het is intussen 25 jaar dat we deze zomerstage organiseren en de jeugd blijft ervoor storm lopen. Op 20 augustus start nog een tweede kamp met wel 195 deelnemers", zegt Erwin De Puydt, coördinator van de organiserende vzw Aderto. De voetbalstages trekken een dubbel publiek aan. "Voor de allerkleinsten is dit een kennismaking met het voetbal. En het overgrote deel van de deelnemers zijn kinderen die al voetballen en die hun techniek willen verbeteren." Door de hitte heeft de organisatie het programma lichtjes aangepast. "We doen in de namiddag al eens een waterspelletje of trekken naar het zwembad om af te koelen", zegt Erwin.





Meer info: www.oudenaardsevoetbalstage.be