Kinderen leven zich uit op paasfeest 11 april 2018

Met de opbrengst van hun kaas-en wijnavond in de Qubus organiseerde de 'Vriendenkring John Adam & Sybille Devos' opnieuw een gratis kinderpaasfeest op paasmaandag .





Het kinderfeest wordt steeds populairder, want de vrolijke paashazen mochten 40 volwassenen met 98 kinderen verwelkomen. Die werden eerst getrakteerd op een fruitsap en wafel en mochten na de show met Gert Boullaert per leeftijdscategorie chocolade-eieren gaan rapen in open lucht . Nadien kregen ze nog met een geschenkje voor ze huiswaarts keerden of naar de opening van de paasfoor trokken.





(MAN)