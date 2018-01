Kinderdriekoningen genieten van meespeelshow met Jens de Lakei 02u51 0 Foto André Marlier

Omdat het feestcomité Eine wil dat de traditie van driekoningen vieren in Eine wordt verder gezet, vond in afwachting van de avondwedstrijd voor volwassenen een gratis kindernamiddag plaats. In zaal Casino werden de kinderen tijdens de pauze getrakteerd op een chocomelk en een boterkoek. Om daarna verder te genieten van de interactieve meespeelshow met Jens de Lakei en meehielpen om een gek verjaardagsfeest te organiseren voor de koning.





(MAN)