Kinder- en Jeugdjury zoekt lezers en begeleiders 31 juli 2018

De bib van Oudenaarde is op zoek naar jonge lezers om samen mee deel uit te maken van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV). "Binnenkort geven we de aftrap van een nieuw leesseizoen", zegt jeugdbibliothecaris Sofie Nobels. "De kinderen krijgen enkele weken de tijd om telkens twee boeken te lezen. We werken in kleine leesgroepjes, onder begeleiding van een vrijwilliger om op een speelse wijze de boeken te bespreken. Aan het einde van het leesjaar mogen alle juryleden hun stem uitbrengen. Alle stemmen worden verzameld en dan worden de winnaars bekendgemaakt. Deze boeken krijgen een label zodat andere lezers weten dat dit boek dé favoriet is van heel wat leeftijdsgenoten. In onze jury is plaats voor nieuwe lezertjes. We richten onze oproep vooral naar lezers van 7 tot 12 jaar. We lanceren ook een oproep naar nieuwe begeleiders. We zoeken enthousiaste ouders, grootouders, leerkrachten, jeugdwerkers of ervaren rotten die op een creatieve manier de kinderen willen uitdagen om met de boeken aan de slag te gaan." Meer info bij Sofie Nobels in de bibliotheek, via 055/30.19.33 of sofie.nobels@oudenaarde.be. (TVR)