Kevin en Pieter nemen deel aan Barcelona Express 08 juni 2018

In 5 etappes over 5 dagen liftend en zonder geld op zak om ter vlugst trachten in Barcelona te geraken is de inzet van Barcelona Express. Er zijn 300 deelnemers uit België, Nederland en Frankrijk en daarbij horen Kevin De Mullier (29) en Pieter De Bleecker (24), respectievelijk uit Leupegem en Oudenaarde. Het is een organisatie ten voordele van de herbebossing in Kenia. Samen dient vanaf 2 juli zo'n 1500 km. afgelegd en na elke dag komen alle lifters op één plaats samen. Bij aankomst wordt gekampeerd en de laatste dag trekt men naar eindpunt Barcelona en het duo dat eerst aankomt wint een wereldreis.





(MAN)