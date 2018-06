Kevin D'Hondt wint 12de KBO-run 07 juni 2018

Precies 802 sportievelingen stonden aan de start van de 12de KBO-run op de markt van Oudenaarde om respectievelijk 3, 6 of 9 kilometer te lopen in het stadscentrum. De kleinste afstand werd gewonnen door Fabrice Laga uit Zulte, de 6 km. door de lokale Mathias De Groote en de negen kilometer door Kevin D'Hondt uit Nederename en dit in 31 minuten en 19 seconden of één minuut en 14 seconden sneller dan Jelle Martens. Eerste dames werden Veerle Van linden uit Ename (3 km. ), Hilde Vanhessche uit Nederename (6 km. ) en de Oudenaardse Greet Verdonckt (9 km, niet op de foto).





(MAN)