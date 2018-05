Keukenbrand 07 mei 2018

02u29 0

Het heeft zaterdagavond gebrand in een huis aan de Rotelenberg in Melden. Omdat rook van onder de dakpannen naar buiten kwam, werd de brandweer aanvankelijk opgeroepen voor een schoorsteenbrand. Maar uiteindelijk bleek het vuur te woeden in de keuken. Die liep vrij veel brandschade op. De andere kamers in het huis zijn door de rook getroffen. Niemand raakte bij de brand gewond. (DCRB)