Kenny en Margo zijn sportman en -vrouw 31 januari 2018

02u38 0

Baanwielrenner Kenny De Ketele volgt zichzelf op als sportman van het jaar in Oudenaarde. Hij was niet aanwezig tfijdens de uitreiking op het sportreferendum van de sportraad, omdat hij op dit moment deelneemt aan de Zesdaagse van Berlijn, samen met Moreno De Pauw. Margo Van Puyvelde van atletiekclub KASVO is verkozen tot sportvrouw 2017. Taekwondoka Branko Hoebeke van Sin Nyon uit Eine is de sportjongere van het jaar. Wendy Engels is G-sporter 2017. De Jeugd van volleybalclub EVO Ename is jongerensportclub. Geen koers zonder Lucien De Schepper, die dit jaar 60 jaar seingever is. Het levert hem de titel van sportvrijwilliger van het jaar op. Volleybalclub Forza Oudenaarde Dames pakt de titel van sportclub.





(DCRB)